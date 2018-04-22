Что такое Ленин? Вождь революции мог бы стать «звездой» адвокатуры

Раньше Ленин был для всех «самый человечный человек», а сейчас многие считают его чуть ли не исчадием ада, пытаясь высмеять всё, что связано с его именем. Неужели он действительно был такой мерзкой личностью?

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1870 г. непривычные факты из биографии вождя помогут представить, что это был за человек.

Чем занимался в эмиграции?

Обычно его жизнь на чужбине описывают как сплошную работу. Отчасти это так, но всё же ничто человеческое ему не было чуждо – Ильич, к примеру, запросто мог украсть библиотечные книги. В Горках хранится несколько томов со штампом «Русская читальня в Цюрихе». О его любви к холодному светлому пиву вспоминали многие соратники, а вот о спортивных достижениях – нет. И зря. Ленин был незаурядным велосипедистом: воскресная поездка в полсотни вёрст была для него обычным делом. С велосипедом связана и его последняя юридическая практика. На него в Париже наехал автомобиль: «Диалектика – сел на велосипед, а соскочил с кучи лома!» Ленин подал в суд, сам вёл дело и выиграл его, получив солидную компенсацию. Он поддерживал неплохую физическую форму – б­удучи от природы кряжистым и сильным, Ленин ежедневно уделял полчаса гимнастике. Это подтвердили и сокамерники по тюрьме в Галиции, прозвав его «Бычий хлоп», то есть «Парень с бычьим сложением».

Сколько кличек у него было?

Наверное, каждый из нас в своё время получал от сверст­ников прозвища. Ленин здесь выглядит абсолютным чемпионом – более 150 прозвищ, кличек и псевдонимов. Причём начиная с самого детства. Затевая семейный журнал, братья и сёстры прозвали Володю Кубышкиным – он был толстеньким крепышом. Один из первых партийных псевдонимов – Тулин. Молодой Ульянов явно читал словарь Даля – «тулиться» там означает «прятаться, хорониться». Потом товарищи называли его Стариком, как писал Кржижановский – «за обнажённый непомерный лоб и большую эрудицию». Но солидная часть прозвищ связана с его профессией. Так, в Лондоне он записался Рихтером. Эта немецкая фамилия происходит от слова «Recht» – «право и юридические науки». В России же соратники иногда иронически называли его «Ляпкин-Тяпкин». Мало того что этот гоголевский персонаж был судьёй, так ещё, по собственным словам, сам до всего дошёл, «своим собственным умом». Известны также псевдонимы Наблюдатель, Посторонний, Дядя и даже Ленивцын. Но без­условным хитом будет всё-таки Синьор Дринь-Дринь – так его прозвали итальянские дети, ловившие с ним рыбу на удочку с колокольчиком.

Какие Ульянов вёл дела?

Его недоброжелатели любят щегольнуть фразой «недоучившийся студент» и «никчёмный адвокат». Действительно, Володя Ульянов пробыл студентом неполных 4 месяца, после чего был исключён из Казанского университета за участие в студенческих волнениях. Но, даже сдав экзамены экстерном, он считался неблаго­надёжным, государственная служба оставалась для него закрытой. Зато адвокатов причисляли к «свободным профессиям» наряду с художниками. Так Ульянов попал в адвокатуру, в помощники к самарскому юристу Андрею Хардину.

И молодой помощник за короткий срок стал известен в профессиональных кругах. Он не брезговал самыми пустяковыми делами. Например, выступал защитником в деле «о краже залатанного носильного белья общей суммой на 10 копеек». Обычно адвокаты в подобных случаях спускают всё на тормозах. Он же честно боролся за подзащитного и сумел добиться минимального наказания. А для богохульника, которому светило 15 лет каторги, Ульянов добился всего года тюрьмы.

В архивах находится 14 уголовных и 2 гражданских дела с участием Ульянова. Счёт таков – оба гражданских дела он выиграл вчистую. По уголовным – для 5 подсудимых добился полного оправдания, для 8 – смягчения наказания, и одно дело прекращено в силу примирения сторон. Вот характеристика его патрона, Хардина: «Со временем из Ульянова выйдет выдающийся специалист».

Как относился к религии?

Известна его цитата: «Всякая религиозная идея… есть невыразимейшая мерзость». Считается, что этим сказано всё. Однако Володя был, как и полагается, крещён. Более того, до 16 лет регулярно исповедовался, причащался и даже был своего рода православным активистом – состоял в гимназическом «Братстве во имя Сергия Радо­нежского». Особая ирония: попечителем этого братства был директор гимназии Фёдор Керенский, отец будущего председателя Временного правительства Александра Керенского.

Отход от религии обычно связывают с семейной историей. К Ульяновым приехал чиновник из ведомства народного образования. Ульянов-старший пожаловался на детей, которые неохотно ходят в церковь. На что получил ответ: «Сечь, сечь их надобно!» Услышав это, Володя будто бы выбежал во двор и сорвал с себя крестик. Однако известно, что годом позже он послал 50 копеек на строительство храма.

Не сторонился и обрядов. Для пересечения границы полагалось причащаться хотя бы раз в год, да и брак с Надеждой Крупской был церковным – они венчались в с. Ермаковском близ Шушенского. Правда, по заверениям невесты, Ленин напевал ей во время церемонии романс Даргомыжского «Нас венчали не в церкви, не в венцах, не с свечами».