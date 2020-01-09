Что сделал президент для Молдовы за три года?

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Исполнилось три года с момента, как Игорь Додон был всенародно избран президентом Республики Молдова.

Этот срок конечно же является поводом для того, чтобы подвести некоторые итоги и ответить на вопрос: «Сдвинулись ли дела в Молдове в лучшую сторону, или же мы продолжаем стагнировать?»

Чтобы сравнивать те или иные вехи этого периода, не стоит забывать, что единственным реальным союзником у команды Додона все эти три года был и остаётся народ нашей страны, а не внутренние или внешние партнёры. В большинстве своём политические силы нашего государства настолько себя скомпрометировали, что опираться на их мнение и решения – всё равно что ступать по зыбучим пескам. Красть миллиард из банков и выказывать своё расположение бывшему хозяину Молдовы Плахотнюку куда как легче, чем брать на себя ответственность за судьбу всех нас.

Но порой история в определённые моменты даёт народу шанс – в судьбоносные периоды приводит к власти тех, кто способен на многое.

Игорь Додон сплотил граждан вокруг идеи сохранения молдавской государственности и направил развитие страны в конструктивное и гармоничное русло. Представители всех этносов нашей страны наконец-то вспомнили о том, что друг друга надо уважать и что никто не должен посягать на свободу совести и самовыражение другого. Остались позади 10 лет террора олигархов, страха перед продажными чиновниками.

Национальное сознание молдаван поднялось до совершенно нового уровня. Это произошло благодаря серии фильмов об истории нашей страны, снятых по инициативе и при поддержке президента, изданных исторических трудов, проведённых научных конференций и массовых патриотических мероприятий, посвящённых 660-летию молдавской государственности, Дню семьи, 75-летию Ясско-Кишинёвской операции и т. д.

Президент сумел найти общий язык со всеми внешними партнёрами, чем восстановил доверие граждан и руководства других стран к институтам высшей власти в Молдове. Иными словами, он начал как раз с того, с чего нужно было начинать – с эффективной дипломатии.

Также Игорь Додон стал настоящим рекордсменом среди глав РМ по количеству встреч с жителями районов. И слова, услышанные там, не были забыты. Президент сдержал слово и провёл через парламент законы об индексации пенсий два раза в год, о выплате компенсации малоимущим гражданам в холодный период времени, об увеличении на 100 % размера дополнительной выплаты в праздники и материальной помощи сотням семьей, потерявших всё своё имущество в результате ЧП или нуждающихся в срочных операциях и в дорогостоящем лечении. Действующий президент всегда рядом с людьми и их бедами.

Что касается региональной международной политики, то Додон демонстрирует постоянство в вопросе развития отношений с Россией, ЕС и США. Он чётко осознаёт: Молдова не должна ни с кем ссориться, ей следует дружить со всеми.

Игорь Додон – это политик, которого народ Молдовы ждал давно, и мы надеемся, что он справится со стоящими перед ним задачами и будет избран на второй срок, ведь ещё многое предстоит довести до конца ради благосостояния, справедливости и благополучия всего молдавского народа.

Николай Паскару,

советник фракции ПСРМ в МСК