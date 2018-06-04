Что произойдет с основными валютами в стране в понедельник

Что произойдет с основными валютами в стране в понедельник

Национальный банк Молдовы обнародовал курс на 4 июня. 

Доллар продолжает медленно, но уверенно расти. Сегодня его стоимость составит на 2 бана больше, чем в пятницу и выходные, а именно – 16 леев 97 банов.

Сразу на 12 банов подрастет евро. Стоимость этой валюты составит сегодня 19 леев 82 бана за единицу.

Румынский лей прибавит 2 бана – 4 лея 26 банов. На 1 бан подрастет украинская гривна, которая будет стоить 65 банов за единицу. Российский рубль не изменится – 27 банов.

 

 

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