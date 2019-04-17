Что происходит на молдавском рынке с топливом?

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С ценами на топливо творится что-то невообразимое: То их регламентирует НАРЭ, то отдаёт на откуп поставщикам нефтепродуктов. Сейчас наступил период, когда Агентство опять отойдёт от формирования цен на топливо.

А что происходит на рынке Молдовы с ценами на бензин? Соответствуют ли они международным тарифам?

Мнение Ионицэ

– То, что произошло на нефтяном рынке Молдовы, можно изложить семью пунктами.

НАРЭ утвердило максимальную цену на бензин 95 в августе 2018 года в размере 19,01 лея/литр, когда его стоимость на международном рынке была 7,58 лея/литр нефти марки BRENT. В сентябре–октябре произошло подорожание нефти на международном рынке (+0,91 лея/литр в среднем за два месяца) без каких-либо повышений на внутреннем. Это привело к банкротству мелких нефтяных компаний в Республике Молдова. В ноябре–декабре цены на нефть на международном рынке сильно упали (– 0,99 лея/литр в среднем за два месяца), а в декабре достигли исторического минимума за последние 1,5 года. Как следствие, владельцы нефтекомпаний покрыли все свои потери, понесённые в сентябре–октябре. В первые месяцы 2019 года цены на нефть на международном рынке незначительно выросли, но они всё же были ниже уровня августа 2018 года, когда НАРЭ была установлена максимальная цена по старой методологии. В первые три месяца 2019 года цена на нефть была на 0,87 лея/литр дешевле, чем в августе 2018. Акциз на бензин вырос на 9,13%, что составляет дополнительно 0,34 лея/литр. То есть он увеличился с 3,72 в 2018-м до 4,06 лея/литр в 2019 году. Акциз ещё и облагается НДС в 20%, а это дополнительно 0,06 лея/литр. Таким образом, налоговое бремя на бензин выросло минимум на 0,4 лея/литр по сравнению с 2018 годом. Эволюция последних лет показывает, что цена нефти марки BRENT составляет 40% от реальной стоимости бензина 95. Другими словами, берём цену нефти BRENT, умножаем на 1,5 – и получаем ориентировочную цену на нефть.

Вячеслав Ионицэ, эксперт IDIS «Viitorul»