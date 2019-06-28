Что происходит на Центральном рынке? Мнение Александра Одинцова

Авторский комментарий вице-председателя фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Александра Одинцова.

Что же происходит с руководством Центрального рынка Кишинёва?

За последнее время происходят странные кадровые изменения, и.о. примара то назначает, то снимает с должности руководство Центрального рынка:

– 1 апреля – уволен Октавиан Бивол с поста директора;

– 12 апреля – назначается и.о. директора рынка Лилия Буштюк, занимавшая до этого пост директора учебного комбината МП “Центральный рынок”. Комментарий и.о. примара: “У нее есть и юридическое образование, и образование в области администрирования. Я думаю, она справиться с задачей. Мы обсудили приоритеты работы Центрального рынка, его развитие, обустройство регулируемых парковок. Также мы намерены открыть ряды с фруктами и ягодами, выращенными в Молдове. У нас есть план задач на ближайшие полгода”.

– 21 июня – и.о. примара снимает с должности и.о. директора рынка Лилию Буштюк. Комментарий и.о. примара: “К сожалению, несмотря на то, что руководство Центрального рынка было сменено два месяца назад, по-прежнему получаю сообщения от экономических агентов, что продолжаются поборы и оказывается давление на экономических агентов, работающих на территории рынка”. Комментарий Лилии Буштюк: “Я вынуждена подать в суд на Руслана Кодряну, потому что его заявления навредили моей профессиональной репутации”.

– 24 июня – и.о. примара назначает нового директора Центрального рынка Кишинева, юриста и бизнесмена (совладелец двух дискотек) Виорела Брага.

– 28 июня – назначается новый и.о. директор рынка Юрий Василенко, юрист, который ранее работал в Министерстве внутренних дел офицером по расследованию экономических преступлений. Причину ухода Виорела Брага и.о. примара также прокомментировал: “Он сильно начал, имея хорошую команду и четко разработанный план, однако по состоянию здоровья, ему пришлось уйти. Мне очень жаль, и я хочу пожелать ему крепкого здоровья!” 4 дня назад, в день назначения, проблема со здоровьем не наблюдалось.

P.S. Центральный рынок с давних времён был логовом различных теневых интересов в связи с миллионными оборотами. Надеюсь. что причина такой чехарды с назначениями скоро выйдет наружу.

Ясно одно: давно пора навести порядок и в Кишиневе!