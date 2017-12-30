Что пожелал Путин Додону и всему народу Молдовы на Новый год

Президент Российской Федерации поздравил с Рождеством и наступающим новым 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

В поздравительном послании на имя нашего президента Владимир Путин высоко оценил усилия молдавского лидера, направленные на развитие отношений между нашими странами. Глава российского государства также выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях отвечало бы коренным интересам дружественных народов России и Молдовы, способствовало обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Что пожелал Владимир Путин другим президентам, можно прочитать здесь.