Что поможет вашим глазам?

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Молодость – время беззаботное. мало кто в молодые годы серьёзно заботится о зрении, разве что те, кто часами сидит на работе за компьютером. по-настоящему ценить зрение человек начинает только с годами.

Зрение – ценность непреходящая, и об этом не уставали говорить великие. Знаменитый немецкий врач Герман Гельмгольц писал: «Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чудеснейшим произведением творческой силы природы».

Но вместе с тем в народе говорят: «Пока видят глаза – не понимаешь, что такое зрение».

Выйдя на пенсию, люди по-прежнему хотят видеть мир красочным. Одномоментно появляется масса свободного времени, и человек зачастую старается наверстать то, о чём мечтал не один год. Столько раз было отложено вязание, а ведь внуки ждут кофточки и носочки. Хотелось бы порисовать, тем более что курсов таких – море. Можно начать разбирать кулинарные книги – там столько сюрпризов для домашних. Мужчины тянутся к своим заботам – подкрутить, прибить, распилить, смастерить. А сколько книг можно теперь прочитать!

Но все любимые дела и хлопоты требуют зоркости. Выигрывает тот, кто занимался здоровьем смолоду. Уделял время физкультуре и спорту, включая гимнастику для глаз, не забывал о правильном, сбалансированном питании, не имел вредных привычек. Потому что всё это, как известно, зрению отличные помощники. Более зоркими остались и те, кто не читал лёжа, да ещё при тусклом свете, и не зависал у телеэкрана.

Конечно, как ни старайся, возрастные изменения дают о себе знать, но при желании их можно существенно замедлить.

Глазам необходимы каротиноиды, которые помогают защитить фоторецепторы, разрушающиеся под действием солнечного света и оксидативного стресса, или, другими словами, последствий плохой экологии, а также любви к фастфуду и стрессов.

Эти вещества попадают в сетчатку с продуктами питания. Синтезируются они, например, в зелёных частях растений (первенство здесь принадлежит шпинату), а также во всём оранжевом, жёлтом, красном: моркови, рябине, оранжевом перце, кукурузе, цитрусовых, абрикосах, хурме, тыкве, шиповнике, облепихе, томатах, персиках.

Набор замечательный, вот только для поддержания зрения в нормальной форме все эти овощи, фрукты и ягоды жевать придётся постоянно. Согласитесь, физически невозможно есть килограммами морковь, яблоки, перец и кукурузу, какими бы они ни были свежими и питательными.

К правильному, здоровому питанию можно добавить витамины, добирая таким образом количество полезных веществ, и при этом стоит проконсультироваться с врачом.

И тогда занимайтесь собой, детьми и внуками, гуляйте, путешествуйте, занимайтесь спортом в любое время года.Ваши глаза – вам в помощь.

Ольга ЗАХАРОВА