Что показал нам отчет “Кролл-2”: комментарий Богдана Цырди

За что тогда заплатили компании миллион евро?

Отвечу.

1. 4 года прокуратура ничего не делала – ждала отчет “Кролл”.

2. Пока шло расследование “Кролл”, Шор и другие имели возможность спрятать деньги…А “Кролл” косвенно помогал им в этом!

3. Отчет заказал Нацбанк ДПМ, котoрый сам был соучастником кражи. Он же представил информацию. Информации от ФБР, ФСБ, Европол и т.д. – в отчете нет.

4. Теперь вы понимаете, почему отчет “Кролл” полностью отмыл Плахотнюка, Канду, Лянкэ, Дрэгуцану, Гурина. Они – не при делах!

А ведь Платон предоставил документы, что он покупал у Плахотнюка банковские акции, которые были украдены у Цоп…А потом проданы Шору.

А ведь супруга губернатора Нацбанка Дрэгуцану…стала депутатом ДПМ! Сам Дрэгуцану получил премию в размере 600.000 леев!

А ведь Лянкэ выдал госгарантии под 13 млрд.леев! Потом стал вице-премьером в правительстве ДПМ.

Премьер К. Габурич, который выделил 5.3 млрд. леев банкам Шора, стал министром экономики от ДПМ!

Бриде, чья фирма провела Аудит в ВЕМ и не нашла там проблем, стал министром экономики ДПМ!

Канду, чья подпись стоит под госгарантиями, чуть было не стал членом комиссии по расследованию кражи!

Какие еще нужны аргументы?

Все логично.

Они заказали отчет. Как их можно обвинить после этого?