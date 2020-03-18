Что ожидает туристическую отрасль Молдовы?

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20 февраля правительство утвердило ряд изменений в законодательство, регламентирующее сферу туризма в Республике Молдова. Эти положения действовали бы уже почти четыре года, если бы парламент за них проголосовал во втором чтении в декабре 2016-го, когда они были предложены к утверждению существовавшим тогда Агентством по туризму.

Какие изменения предлагается внести в действующее законодательство и насколько это облегчит деятельность операторов, работающих в сфере туризма?

Мнение Русу

Это изменения, которые ожидались отраслью как минимум десять лет. Большинство положений, утверждённых правительством, были предложены Национальным агентством по туризму ещё в июне 2016 года. Они были приняты правительством и проголосованы в первом чтении в парламенте в декабре 2016-го, а через год отозванны кабмином.

А предлагается внести следующие положения в закон:

– исключение туристического ваучера;

– наказание администраторов структур размещения за вывеску категории классификации без наличия Сертификата классификации;

– исключение классификации объектов общественного питания из числа структур размещения;

– расширение списка желающих открыть информационные туристические бюро/центры и др.

Приветствуется инициатива введения патентов на управление и деятельность сельских пансионатов, пусть даже до 2023 года. Жалко, что этот механизм не был предложен и для частных квартир, которые ежедневно сдаются в аренду иностранным туристам и создают нелояльную конкуренцию гостиницам. Именно здесь зафиксировано самое большое уклонение от уплаты налогов, а государственный бюджет ежегодно теряет миллионы леев. Это предложение агентство выдвинуло ещё в 2015 году, но его не поддержало тогдашнее руководство Министерства экономики, так как предпринимательский патент вскоре намерены отменить.

Что касается гидов, которые представляют имидж страны иностранным гостям, то надеюсь, что патент им предоставят не как квитанцию об оплате, а на основании свидетельства о квалификации, выданного какой-либо профессиональной ассоциацией.

По поводу решения исключить предложение о повышении квалификации кадров в области туризма (НАТ предложило проводить его раз в пять лет), то время покажет, было оно правильным или нет. Очень надеюсь, что качество оказываемых услуг в результате не пострадает.

Что касается «Сельского дома», то я горжусь, что в июле 2018 года получилось ввести это понятие и открыть окошко для облегчения туристической деятельности в сельской местности.

Предложение по поводу исключения туристического ваучера и введение счёта-сателлита в туризме парламентом не было поддержано, так как его заблокировал Центр реформ больше из-за прихоти.

В остальном очень надеюсь, что все перечисленные положения будут утверждены парламентом и вступят в силу до конца текущего года и не повторится судьба проекта предложенного Нацагентством по туризму в 2016 году.

Станислав Русу, экс-директор Национального агентства по туризму

Подготовила Любовь Чегаровская