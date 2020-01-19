Что нужно знать о крещенских купаниях: советы специалистов

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Во многих населенных пунктах Молдовы в воскресенье пройдут Крещенские купания. Желающим погрузиться в воду следует знать несколько простых, но важных правил поведения.

19 января православные отмечают Крещение Господне, которым заканчиваются рождественские святки. Обряд Крещения – особый ритуал православной церкви. Считается, что в ночь на праздник Крещения вода обладает удивительными свойствами: не только очищает, но и избавляет от различных недугов, укрепляет веру и здоровье.

Как рассказали новостному порталу gagauzinfo.md в региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии, к крещенскому купанию нужно быть готовыми, прежде всего, по состоянию здоровья.

– Крещение Господне – один из главных христианских праздников, неотъемлемой частью которого является купание в крещенской воде. Многие верующие принимают героическое решение окунуться в прорубь. Но далеко не для всех эта затея может оказаться безопасной. Именно поэтому необходимо правильно подготовиться к этой процедуре, – сказал замначальника РУЧС Гагаузии Виталий Деде.

Он советует жителям отнестись ответственно к обряду погружения, чтобы избежать трагедий и не омрачить себе праздник.

– Прежде чем окунуться в ледяную воду, проконсультируйтесь с медицинскими специалистами о физических возможностях вашего организма, чтобы избежать переохлаждения и других неблагоприятных последствий купания в ледяной воде, – отметил Деде.

Запрещается:

купание в купели до освещения её представителем православной церкви;

купание детей без присмотра родителей или взрослых;

нырять в воду непосредственно со льда;

загрязнять и засорять купель;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

приводить с собой собак и других животных;

оставлять на льду бумагу, стекло и другой мусор;

подавать крики ложной тревоги;

подъезжать к купели на автотранспорте.

Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд – 5-7, и не более 10. Затем нужно быстро надеть халат и зайти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячий чай с мёдом.