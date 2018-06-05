Что нужно знать молдаванам, планирующим отпуск за границей

Пограничная полиция ответила на самые злободневные вопросы граждан Молдовы о правильном пересечении границы в сезон отпусков.

Хороший отпуск зависит не только от правильно выбранного места отдыха, но и от правильного сбора всех необходимых документов, так как за неимением одной бумажки поездка за границу может в принципе не состояться. Так, сотрудники Пограничной полиции советуют всем путешественникам прежде чем отправляться в путь, проверить статус документа. Это можно сделать тут. Услуга абсолютно бесплатная и даёт возможность узнать тип документа, серию и номер, статус документа в базе данных Государственного регистра населения.

Очень важно знать пограничное законодательство, отправляясь за границу с несовершеннолетним ребёнком. Чтобы семейное путешествие действительно состоялось, необходимо проверить наличие всех необходимых для этого документов. Так, стражи границы напоминают, что с 2011 года фотография и данные ребёнка не включаются в паспорта родителей. Это, в свою очередь, обязывает оформлять паспорт для детей с самого раннего возраста.

Примечательно, что согласно Закону о выезде из Республики Молдовы и въезде в Республику Молдова, один из родителей несовершеннолетнего ребёнка имеет право с ним выехать за границу без согласия другого родителя. То есть, если отец ребёнка выезжает в другую страну со своим чадом, ему не нужно оформлять необходимые для этого документы нотариально. Но если ребёнок, не достигший 18-летия, отправляется за границу не с родителем или законным представителем, то тогда, подпись нотариуса необходима. Так, перед тем, как отправлять своё чадо на море с бабушкой или дедушкой, необходимо обратиться в нотариат и оформить декларацию о назначении законного представителя. В декларации указывается цель поездки, ее продолжительность и страна назначения. Дополнительную информацию о пересечении госграницы несовершеннолетних детей можно найти тут.

Кроме этого, если вы являетесь обладателем двойного гражданства – Молдовы и другой страны (предположим, Румынии), то советуется иметь при себе и удостоверение личности, выданное молдавскими властями. Этот документ послужит доказательством гражданства Молдовы и значительно сократит время проверки.

Если вы планируете отправиться за границу на собственном транспорте, то важно знать, какой комплект документов понадобится для этого. Так, водителю, кроме личного паспорта, необходимо будет предоставить: водительское удостоверение, соответствующее транспортному средству, сертификат о регистрации автомобиля, автостраховку, действительную, как для страны назначения, так и для страны транзита. Важно знать, что с 2017 года на границе не нужно предъявлять нотариальную доверенность или мандат на транспортное средство.

Напоминаем, что обладатели биометрических паспортов могут выезжать в страны ЕС без оформления для этого визы.