Как правильно: Пограничная полиция показала, как обезопасить себя в период пандемии (ВИДЕО)

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Пограничники призывают граждан ответственнее относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих.

Пограничная полиция сняла видеоролик, в котором наглядно показано, что можно делать, а что нельзя, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, людям рекомендуется чихать не в ладонь, как это привычнее, а в локтевой сустав. Ещё лучше чихать в салфетку, но после этого её следует сразу выбросить, а не оставлять в кармане. Кроме этого, нужно стараться открывать двери, не соприкасаясь ладонью с ручкой – предпочтительно локтем.

Держаться за перила совсем не обязательно, особенно, когда по лестнице поднимается или спускается молодой и здоровый человек. Рекомендуется также воздержаться от рукопожатий, ведь есть много других способов бесконтактных приветствий. А главное правило, которое нужно соблюдать не только в период эпидемии, – чаще мыть или обрабатывать дезинфицирующими средствами руки!

– Давайте будем осторожнее и внимательнее относиться к своему здоровью и к здоровью близких. Позаботься о себе и применяй меры предосторожности как можно чаще, – призывает Пограничная полиция.

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