Что натворил протеже?

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Министр здравоохранения правительства Санду критикует нынешнюю власть за то, что она якобы обеспечивает медперсонал, борющийся сегодня с коронавирусом, некачественными перчатками, которые рвутся во время лечения больных. А кто закупил такие защитные средства? В. Георгиу, Бельцы

Отвечает Владимир Односталко, депутат парламента:

– Молчал долго, но информационный вирус, который разносят всякого рода «специалисты», вынудил меня прокомментировать этот факт. Речь идёт о бывшем министре здравоохранения Немеренко. Недавно этот «специалист» громко возмущалась о рваных перчатках в одном из медучреждений. Перчатки виниловые. Возможно, кто-то забыл, но эти медицинские изделия были закуплены во времена правления «специалиста». Были закуплены её ставленником, руководителем Агентства по закупкам в здравоохранении Эдуардом Патиком. Отсюда возникает вопрос: куда смотрела «специалист»? Официально обращусь в компетентные органы для того, чтобы проверили, почему такое произошло и кто виноват. И не нужно сейчас обвинять министерство. Что тогда заказывали, то экономические агенты и поставляли! Если бы тогда хорошо думали, экономические агенты поставили бы другое.