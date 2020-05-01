Что можно, а что нельзя: какие нововведения ждут жителей Кишинева с понедельника

Что можно, а что нельзя: какие нововведения ждут жителей Кишинева с понедельника

Накануне состоялось новое заседание муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем был принят ряд решений. О них на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. 

В частности, с понедельника:

  • транспорт будет ездить в обычном режиме, а кондукторы вернутся к работе. Все пассажиры обязаны быть в масках; 
  • на работу выходит только строго необходимый персонал. Все, кто может трудиться из дома, будет продолжать это делать;
  • возобновляется розничная торговля всеми товарами во всех точках продажи за исключением тех, что расположены на рынках или в торговых центрах, так как последние пока еще остаются закрытыми;
  • заведения общественного питания могут возобновить деятельность только путем продажи продукции навынос или доставки на дом. Это касается и ларьков. 

Генеральный примар Кишинева просит всех жителей муниципия быть бдительными и не забывать, что риски заражения коронавирусом пока еще сохраняются.

 

 

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