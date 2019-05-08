Что к чему: Цырдя о том, кто соберется 9 мая в центре Кишинева

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Говорят, 9 мая будут несколько колонн. Рядовому гражданину немудрено запутаться.
Вкратце объясню, что к чему.
Первые три колонны соберутся на площади Великого национального собрания. Там будут президент, посол РФ, оркестр, сторонники дружбы с Россией. Там будут те, кто празднует День Победы. Их будет подавляющее большинство.
Четвертая колонна соберется у Арки Победы. Эти люди легко вместятся в салон “Жигули”, и 2 места останутся свободными. Любят “демократию” и деньги демократов. Ходят на все митинги протеста против власти…компрометируя митингующих. Их задача – создать конфликт, дискредитировать марш, чтобы показать в выгодном свете тех, кто им платит. Вы их узнаете довольно быстро – по наколкам.
Ну а пятая колонна соберется у Кафедрального собора и поближе…к очистным сооружениям. Там будут сторонники водки, бесплатной тушенки и примирения жертв с палачами. Днем они будут скорбеть по Дню Победы, а вечером пойдут на карнавал по случаю Дня Европы. Вы их узнаете…по кулькам с тушенкой.
Как-то так.
PS. Будут и те, кто празднует День Европы. Вы быстро их узнаете по бороде и по колготкам…