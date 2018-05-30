Что и требовалось доказать: спонсор и член команды Нэстасе – родственник Киртоакэ

Что и требовалось доказать: спонсор и член команды Нэстасе – родственник Киртоакэ

Об этом на своей странице в соцсети сообщил политолог Эрнест Варданян.

Так, он отметил, что гендиректор компании StarNet Александр Македон, являющийся открытым сторонником, членом команды и даже одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании Андрея Нэстасе, состоит в родственных связях с семьёй фигуранта уголовных дел, экс-примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Так, Македон является нанашом брата либерала, Лучиана Киртоакэ, также замешанного в различных махинациях.

– То есть, если ты голосуешь за Андрея, ты на самом деле возвращаешь “славную” семейку Киртоакэ. Спасибо, городу нужно именно это! – съязвил Варданян.

Напомним, ранее в ходе телепередачи представитель кандидата в генпримары от партии “Платформа достоинства и правды” Александр Слусарь признал, что Македон является членом команды Нэстасе, и допустил, что он получит пост в примэрии Кишинева, если примаром станет Нэстасе.

Стоит отметить, что ранее кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан неоднократно указывал на абсурдность заявлений Нэстасе о жесткой борьбе с коррупцией, в то время как его самого поддерживают именно коррупционеры.

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