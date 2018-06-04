Что и требовалось доказать: После победы Нэстасе заявил о создании нового проевропейского альянса

Несмотря на то, что в преддверии второго тура голосования так называемый проевропейский кандидат Андрей Нэстасе заявлял, что будет заниматься проблемами города и не станет “метить” в парламент, едва были объявлены результаты голосования, как он заговорил о новом проевропейском альянсе.

В частности, на брифинге Нэстасе заявил, что была заложена основа проевропейского альянса в перспективе будущих парламентских выборов, пишет ipn.md. Новоиспеченный примар собирается нанести на них “решающий удар”. Правда, какое отношение это имеет к проблемам кишиневцев, Нэстасе не уточнил.

Отметим, что ранее многие политические эксперты, а также президент страны Игорь Додон неоднократно заявляли, что готовится фундамент нового проевропейского альянса в Молдове, в который планируют войти те же силы, что грабили страну последние 10 лет, а также новые формирования. Напомним также, что прямую поддержку кандидатуре Андрея Нэстасе на выборах оказали ЛДПМ, ЕНПМ Юрия Лянкэ, ПНЕ Анатола Шалару и другие скандально известные партии с сомнительными лидерами.