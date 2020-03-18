Что грозит молдаванину, который притворился заражённым коронавирусом, чтобы попасть на Родину

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Гражданин Молдовы соврал, что у него коронавирус для того, чтобы команда SMURD перевезла его из Румынии в РМ. Мужчина решился на этот поступок после того, как его в городе Бузэу высадили из микроавтобуса, который возвращался из Германии.

Согласно полученной информации, 37-летний мужчина живёт в селе Пэнэшешть Страшенского района. Он является отцом 4 детей, которые остались на воспитании матери, пока он находился в Германии на заработках, передаёт deschide.md. 17 марта мужчина находился в городе Бузэу. Он позвонил в Службу 112 и сообщил, что он заражён COVID-19, поэтому попросил доставить его в Молдову. Власти Румынии приняли решение доставить его в соседнюю страну.

Пациент был доставлен командой SMURD к контрольно-пропускному пункту «Галац-Джурджулешть». Скорая помощь Кагула отвезла его в больницу Минздрава. Там врачи заметили, что у мужчины нет симптомов болезни. После этого молдаванин признался, что соврал врачам, чтобы попасть на Родину.

Органы правопорядка заполнили на его имя протокол о нарушении 342 статьи Кодекса о правонарушениях. Согласно законодательству, ему грозит штраф от 1 500 до 3 000 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.