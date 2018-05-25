Что делать с номерами?

Если на регистрационных номерах автомобиля частично стёрта краска, может ли патрульная полиция оштрафовать владельца машины? М. Прокопец, Фалешты

По словам начальника пресс-службы Национального инспектората патрулирования Алины Бунгез, этот вопрос регулируется п. 1 ст. 230 Кодекса о правонарушениях РМ. Он предусматривает, что управление транспортным средством с неразборчивым, нестандартным регистрационным номерным знаком или с регистрационным номерным знаком, размещённым с нарушением требований стандарта, влечёт наложение штрафа в размере от 3 до 6 условных единиц (150-300 леев) с начислением 2 штрафных очков. Потёртые номера не нужно самостоятельно подкрашивать, чтобы не нарушить предусмотренные стандартами его светоотражающие характеристики. Они подлежат замене в отделе регистрации транспорта.

В ГП Registru уточнили, что замена повреждённых регистрационных номеров обойдётся автовладельцу в 480 леев. При себе обязательно нужно иметь свидетельство о регистрации машины; удостоверение личности и сопроводительный документ владельца; справку, выданную правоохранительными органами, подтверждающую, что свидетельство о регистрации не было изъято.