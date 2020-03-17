Что делать пассажирам троллейбусов в период пандемии: ответ Управления электротранспорта Кишинёва

МП «Управление электротранспорта Кишинёва» опубликовало рекомендации для граждан, которые используют общественный транспорт в период пандемии коронавируса.
Так, по данным пресс-службы ведомства, горожанам необходимо соблюдать следующие правила:
- занимать только сидячие места и соблюдать дистанцию между людьми во время поездки;
- не садиться в переполненное пассажирами транспортное средство, а ожидать приезда следующего;
- надевать маску во время поездки тем, у кого присутствуют симптомы ОРВИ или гриппа;
- дезинфицировать руки после каждой поездки в общественном транспорте.
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