Что делать пассажирам троллейбусов в период пандемии: ответ Управления электротранспорта Кишинёва

Что делать пассажирам троллейбусов в период пандемии: ответ Управления электротранспорта Кишинёва

МП «Управление электротранспорта Кишинёва» опубликовало рекомендации для граждан, которые используют общественный транспорт в период пандемии коронавируса.

Так, по данным пресс-службы ведомства, горожанам необходимо соблюдать следующие правила:

  • занимать только сидячие места и соблюдать дистанцию между людьми во время поездки;
  • не садиться в переполненное пассажирами транспортное средство, а ожидать приезда следующего;
  • надевать маску во время поездки тем, у кого присутствуют симптомы ОРВИ или гриппа;
  • дезинфицировать руки после каждой поездки в общественном транспорте.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md