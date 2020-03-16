Что делать гражданам Молдовы, оказавшимся заблокированными в транзитных зонах аэропортов других стран

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В связи с часто задаваемыми вопросами Орган гражданской авиации РМ обратился с рекомендациями к гражданам Молдовы, которые оказались заблокированными в транзитных зонах аэропортов других стран.

– Мы призываем граждан Молдовы, независимо от страны проживания, которые оказались в транзитных зонах, в аэропортах или были заблокированы и находятся в сложной ситуации за пределами РМ, обращаться в посольство или ближайшее консульство Республики Молдова в другом государстве, чтобы иметь возможность воспользоваться помощью, – говорится в сообщении Органа гражданской авиации.

Список консульских учреждений Республики Молдова в других странах можно найти здесь.