Что делать гражданам Молдовы, оказавшимся заблокированными в транзитных зонах аэропортов других стран

Что делать гражданам Молдовы, оказавшимся заблокированными в транзитных зонах аэропортов других стран

В связи с часто задаваемыми вопросами Орган гражданской авиации РМ обратился с рекомендациями к гражданам Молдовы, которые оказались заблокированными в транзитных зонах аэропортов других стран.

– Мы призываем граждан Молдовы, независимо от страны проживания, которые оказались в транзитных зонах, в аэропортах или были заблокированы и находятся в сложной ситуации за пределами РМ, обращаться в посольство или ближайшее консульство Республики Молдова в другом государстве, чтобы иметь возможность воспользоваться помощью, – говорится в сообщении Органа гражданской авиации.

Список консульских учреждений Республики Молдова в других странах можно найти здесь.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md