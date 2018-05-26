Что делает препарат неэффективным? Основные ошибки приема лекарств

Уже сегодня люди старше 65 лет принимают по 2–3 препарата ежедневно. А по прогнозам врачей, в 2020 году каждый второй житель планеты будет принимать хотя бы один препарат ежедневно.

Как же правильно подбирать препараты, чтобы обойтись без последствий?

Шаг 1. Проверка на безопасность

Исследования показывают, что европейские пациенты, выбирая препарат, ориентируются в первую очередь на его безопасность – её ставят выше эффективности. Они придирчиво изучают инструкции и останавливают свой выбор на тех средствах, которые наносят наименьший вред здоровью.

В России – всё с точностью до наоборот. Девиз российских пациентов «Некогда болеть!». Поэтому у нас не боятся применять сильнодействующие лекарства (большинство из них относится к препаратам безрецептурного отпуска) без консультации врача.

«Такое лечение не проходит бесследно, – поясняет профессор кафедры оториноларингологии РМАНПО Ирина Ким. – Необоснованный приём, например, антибиотиков на ранней стадии простуды у детей вдвое повышает риск развития бронхиальной астмы. А массовое применение интерферонов в целях профилактики привело к тому, что у нас появилось целое поколение интерфероновых детей, у которых иммунитет атрофировался на фоне постоянного приёма подобных средств». Нужно помнить, что приём лекарств может привести к осложнениям – нередко более тяжёлым, чем само заболевание.

Шаг 2. Проверьте совместимость

Избыточный приём лекарств (полипрагмазия) – одна из самых серьёзных проблем в медицине. Любые препараты вступают между собой во взаимодействие, которое чревато непредсказуемыми последствиями. Доказано, что приём более трёх препаратов повышает риск побочных эффектов в 10 раз, приём пяти и более препаратов в 50% случаях приводит к нежелательным последствиям, десяти и более – в 100% случаях. Стоит ли говорить о том, что к лекарствам относится любая пилюля – независимо от того, антибиотики это, витамины для роста волос или сосательные таблетки для горла.

«Рациональным лечением считается то, которое предполагает индивидуальный подход к пациенту с учётом всех его особенностей, в том числе и препаратов, которые уже применяются по поводу других заболеваний», – поясняет Ирина Ким.

Шаг 3. Откажитесь от новейших лекарств

«Препарат, чтобы попасть на рынок, должен доказать свою безопасность и эффективность, – рассказывает заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, доктор медицинских наук Марина Журавлева. – Для этого проводятся клинические исследования на добровольцах. Но и это не может гарантировать безопасность препарата, поскольку испытания на 100 тыс. добровольцев не всегда выявляют осложнения, которые обнаруживаются, когда препарат начинают принимать миллионы.

Поэтому врачи, известные своим консерватизмом, новые лекарства назначают с осторожностью и преимущественно при заболеваниях, в лечении которых действительно нужны новые, прорывные препараты. В остальных случаях (например, когда речь идёт о лечении ОРВИ) отдают предпочтение проверенной «классике». Например, гомеопатическим препаратам, которые отличаются от остальных лекарственных средств высоким уровнем безопасности и крайне редко дают нежелательные побочные реакции.

Шаг 4. Не ориентируйтесь при выборе препарата исключительно на мнение провизора

Многие воспринимают фармацевтов в качестве социальных работников. Однако аптека – это прежде всего торговая организация. Поэтому сотрудники мотивированы прежде всего на высокую выручку. Не секрет, что провизоры нередко намеренно продвигают определённые препараты. Иногда советы фармацевтов уместны и полезны – например, если вам рекомендуют вместе с антибиотиком купить препарат для восстановления микрофлоры кишечника. Но если вам настойчиво советуют какой-то уникальный препарат или пищевую добавку – стоит «включить голову» и задуматься, насколько они вам необходимы.