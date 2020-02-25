«Что дальше, протест Плахотнюка против олигархов?», – Цырдя о «маразме» в рядах бывших демократов

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Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

24 февраля, то есть, вчера, демократ Андриан Канду обвинил демократа Евгения Никифорчука в отсутствии порядочности и честности.

Якобы, группа Никифорчука хочет альянса с блоком «АКУМ», а не с ПСРМ. Значит, Никифорчук коррумпированный и непорядочный.

А Канду, который напрямую замешан в краже миллиарда, – честный и, видимо, эталон добродетели. Он ведь хочет альянса с «АКУМ» и с Майей Санду.

Дабы подтвердить свою правоту о коррумпированности Никифорчука, Канду скинул унионистской газете «Timpul» компромат на…Павла Филипа! Статья вышла сегодня.

Теперь, если у Филипа есть совесть, он должен скинуть компромат на Канду. Можно и на Санду. Какая разница? Следуя логике абсурда, мы должны увидеть дальнейшую эскалацию маразма:

1) протест Плахотнюка против олигархов;

2) митинг Шора, почему никто не сидит за кражу миллиарда;

3) флэшмоб Усатого против «румынского империализма» Йоханниса, которого спонсирует свояк Усатого…