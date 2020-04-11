Что будет с выпускными экзаменами и поступлением в ВУЗы? Ответ президента (ВИДЕО)

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Решение по поводу выпускных экзаменов будет принято в ближайшее время, но, скорее всего, и тестирование, и процесс подачи документов и зачисления в ВУЗы состоится позже, чем было запланировано. Об этом рассказал Игорь Додон.

– Поступление в ВУЗы, вероятнее всего, в этом году будет проведено позже. Я знаю, что некоторые страны в регионе уже приняли такое решение. Предстоит принять его и нам, так как, если БАК будет, к примеру, в конце июня или в начале, а вы захотите поступить в Румынию или в другую страну. Поэтому нужно оценить корреляцию с процессом поступления в ВУЗы в РМ и других странах. Многое зависит от этого. Мы примем это во внимание, – сказал Додон.

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