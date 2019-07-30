Что будет с Шором и с Плахотнюком? Ответ главы государства (ВИДЕО)

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Все, кто нарушил закон, должны ответить за это, и привлечь их к ответу – задача Генеральной прокуратуры. Об этом в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” заявил президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопрос, какая судьба уготована Илану Шору и Владимиру Плахотнюку.

– Не я решу, где они должны сидеть, это прокурор должен решать. Но все виноватые должны ответить, – сказал он.

Вместе с тем глава государства выразил уверенность, что те, кому все же удалось покинуть нашу страну, напрасно рассчитывают на то, что смогут прятаться всегда.

– Спрятаться в этом мире невозможно, тем более, когда есть слаженная работа американцев, европейцев и русских. Поэтому даже если кто-то покинул территорию РМ – будут уголовные дела, будут объявлены в международный розыск. Можно достучаться до любого правительства. Это вопрос времени, но это нужно делать быстрее, так как нужно арестовывать активы внутри страны. Кстати, наложен арест на множество активов – и Шора, и Плахотнюка, и т. д. Но нужно продолжать эту практику и за рубежом, так как там тоже есть активы тех, кто замешан в краже миллиарда и не только. Этим тоже нужно заниматься, ведь в последние годы этого никто не делал, – добавил он.