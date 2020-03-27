Что будет с курсом валют? Ответ президента (ВИДЕО)

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“У Национального банка Молдовы хватит ликвидности для того, чтобы поддержать курс”. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Президент отвечает”. Глава государства ответил гражданам, которые переживают из-за роста курса доллара.

– На сегодняшний день официальный курс доллара – 18.04. Вижу, что некоторые пытаются поднять панику. Хочу заверить, что у Нацбанка хватит ресурсов, ликвидности для того, чтобы поддержать курс. Он немного вырос – как это будет касаться каждого из нас? Когда немного опустили курс – это хороший знак для наших экспортеров. В России, к примеру, тоже была девальвация. Чтобы мы были конкурентоспособными на рынке, нам нужно тоже чуть-чуть опустить курс лея, но не катастрофически, мы будем за этим следить, – сказал он.

Глава государства также заверил, что это не повлияет на цену топлива и на стоимость тарифов на услуги в нашей стране. Они, по словам президента, не подорожают, а некоторые могут даже подешеветь.