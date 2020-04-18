Что будет на пасхальном столе у жителей Молдовы, – опрос (ФОТО)

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Мясные изделия, крашеные яйца и овощи – так выглядит топ-3 продуктов, которые жители Молдовы намерены подать к праздничному столу на Пасху. Предпочтения выявил опрос общественного мнения, проведенный компанией iData.

Также на столах граждан будут: голубцы, конфеты, ягнятина, кулич, фрукты, домашние сладости, молочные продукты, холодец, алкогольные напитки, плацинды, печенье, салаты, рыба и рыбные изделия. В среднем в Кишиневе к столу подадут 6,1 видов блюд из перечисленных, а в сельской местности больше – 6,7. Примечательно, что в прошлом году число блюд составляло 9-10, а в 2017 – 11: как для столицы, так и для сёл.

На основании ответов респондентов исследователи рассчитали среднюю стоимость праздничного стола. Так, в Кишиневе она составит 1126 леев, в других городах 868 леев, а в сельской местности – 1202 лея. Подсчеты были сделаны после того, как каждый опрошенный назвал приблизительную сумму, которую он намеревался потратить на стол.

Стоит отметить, что в этом году Пасху будут праздновать 88% жителей Кишинева. В 2017 году число празднующих составляло 94,3%, в 2018 – 96,2%, в 2019 – 94,8%. В других городах отмечать Воскресение Господне будут 91,6%, а в сельской местности – 94,8%.

Опрос проводился компанией “Date Inteligente SRL” в период с 5 по 14 апреля. В нем приняли участие 890 человек. Максимальная погрешность составляет +3,4%.

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