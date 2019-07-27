Что будет если и Чебан, и Нэстасе будут баллотироваться на пост примара Кишинева? Ответ президента (ВИДЕО)

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“Сядут, договорятся, проведут перед началом избирательной кампании совместную пресс-конференцию, пожмут друг другу руки и пойдут в кампанию”. Так президент страны Игорь Додон видит возможное участие и Иона Чебана, и Андрея Нэстасе в выборах на пост генерального примара Кишинева. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Вот так они поступят, и это будет правильно. И если нужно будет, подпишут какое-то соглашение, что, если один побеждает, – предлагает второму либо команде второго стать вице-примарами, сразу договариваются, что в Муниципальном совете нужно создать большинство из советников ПСРМ и блока «ACUM», чтобы у нас больше не было такой ситуации, которая была последние 10-15 лет, когда между Муниципальным советом и примаром была война. У нас впервые есть шанс, чтобы после этих местных выборов была единая команда, и это очень хорошо, это нужно обеспечить, – сказал президент.

Игорь Додон также отметил, что это должно стать примером для всей страны.

– Я думаю, что этот механизм должны использовать во всех районах, во всех городах и, желательно, даже на уровне всех населенных пунктов. Это должно быть по всей стране. Мы должны договориться, чтобы ни в коем случае какая-то политическая борьба на уровне города или села не повредила работе правительства или парламента, – добавил он.