Чрезвычайное заседание в Кишинёве в связи с коронавирусом: какие решения были приняты

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В связи с объявлением “оранжевого” кода опасности распространения коронавируса было созвано чрезвычайное заседание с участием директоров муниципальных медико-санитарных учреждений, глав Генерального управления социального обеспечения и здравоохранения и Генерального управления образования, молодёжи и спорта.

Директора больниц рассказали о готовности и оснащении специальных изолированных помещений, а также о предпринимаемых по снижению рисков распространения заболевания мерах. В то же время, каждому медучреждению было поручено усилить и внедрять индивидуальные меры защиты персонала.

Семейные врачи сообщили, что связались с пассажирами рейса Милан-Кишинёв, дали им общие рекомендации по поводу здоровья и объяснили важность пребывания в карантине в течение 14 дней.

Также было поручено обеспечить постоянную коммуникацию между медико-санитарными и образовательными учреждениями для постоянного наблюдения за состоянием здоровья детей. Ответственным поручено: ежедневный осмотр детей; особый осмотр детей с подозрительными симптомами, их изоляция до приезда родителей или “скорой”, недопущение к работе персонала с симптомами гриппа или ОРВИ; создание условий личной гигиены, включая мытьё рук с мылом, использование одноразовых полотенец и дезинфектантов; профилактика гриппа, ОРВИ и коронавируса; информирование всех учеников, сотрудников и родителей о мерах профилактики вируса. В случае появления очагов гриппа и ОРВИ учебные заведения должны в срочном порядке оповестить об этом Центр общественного здоровья, Генеральное управление социального обеспечения и здоровья, Генеральное управление образования, молодёжи и спорта. Также запрещена организация поездок учащихся, студентов и работников учебных заведений за пределы страны.

Прошу всех быть ответственными, заботиться о своём здоровье и о здоровье окружающих, – призвал на своей странице в соцсети Ион Чебан.