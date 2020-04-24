Чрезвычайное положение в Приднестровье продлено до 15 мая

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Чрезвычайное положение, объявленное в приднестровском регионе в связи с пандемией COVID-19, было продлено до 15 мая.

Кроме того, администрация Тирасполя объявила 28, 29 и 30 апреля выходными днями для бюджетников с сохранением заработной платы, передаёт ipn.md.

Напомним, что чрезвычайное положение в регионе было введено 17 марта, сначала до 5 апреля, затем до 1 мая, а теперь продлевается до 15 мая. В Приднестровье было подтверждено 357 случаев COVID-19 и 16 летальных исходов, связанных с новым типом коронавируса.

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