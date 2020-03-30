Чрезвычайное положение в Приднестровье продлено до 1 мая

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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о продлении чрезвычайного положения. В соответствии с документом, ЧП будет действовать 45 дней, до 1 мая.

Кроме того, в этот период времени может быть введён ряд ограничений на:

право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Приднестровья, покидать территорию и беспрепятственно возвращаться;

право на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан;

право на свободу труда, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на запрет принудительного труда, право на забастовку, право на отдых и на установленную законом продолжительность рабочего времени;

право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещённой законом, экономической деятельности;

право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

– Применение в условиях действия чрезвычайного положения временных ограничений конституционных прав и свобод допускается лишь в той степени, в какой это диктуется остротой положения и необходимо для достижения целей введённого чрезвычайного положения, – подчёркивается в решении.

В связи с действием ЧП в Приднестровье была ограничена работа продовольственных рынков. Ранее Оперативным штабом по профилактике и недопущению распространения COVID-19 было принято решение об открытии в населённых пунктах точек выносной торговли плодоовощной продукцией. Их список можно найти здесь.

Кроме того, в Приднестровье было принято решение, что врачи, которые работают с носителями COVID-19, будут жить в корпусах оздоровительного комплекса «Днестровские зори».

Стоит отметить, что режим ЧП в Приднестровье действует с 17 марта. По состоянию на 30 марта больных коронавирусной инфекцией в Приднестровье – 18 человек, передаёт novostipmr.com.

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