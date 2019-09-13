ЧП в столице: четырехлетнюю девочку и ее маму сбили на “зебре” (ВИДЕО)

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Серьезная авария произошла накануне не столичном бульваре Дачия в секторе Ботаника, в районе Международного аэропорта Кишинева. Четырехлетнюю девочку и ее маму, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сбила машина.

Малышке понадобилась помощь врачей. Ее доставили в больницу Валентина Игнатенко. По словам медиков, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, а сегодня ей должны были сделать операцию.

Очевидцы утверждали, что 28-летний водитель существенно превысил скорость, однако правоохранительные органы не подтвердили эту версию. Почему он не увидел пешеходов, пока не известно.

Для выяснения всех обстоятельств было возбуждено уголовное дело. Водитель понесет наказание в зависимости от степени тяжести травм пострадавшей, пишет echipa.md.