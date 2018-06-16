ЧП в Слободзее: Женщина упала под колёса трактора

Участниками происшествия стали двое коммунальщиков, убиравшие мусор в селе Суклея.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, водитель трактора «МТЗ-80» начал движение, не убедившись в том, что женщина-грузчик находится в безопасности. В этот момент работница усаживалась на «дышло» – приспособление, соединяющее прицеп с корпусом трактора. От толчка она упала прямо под колёса.

Со скальпированной раной левого бедра в состоянии травматического шока пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение ГУ «РКБ», куда её с места ЧП привезла скорая помощь. По факту случившегося проводится разбирательство.