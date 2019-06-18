ЧП в Слободзее: сгорели веранда и крыша частного дома

ЧП в Слободзее: сгорели веранда и крыша частного дома

Сообщение о возгорании частного дома на улице Чапаева поступило в дежурную часть пожарной охраны от очевидцев. К приезду огнеборцев пламя уже полностью объяло крышу строения.

Пожарные локализовали возгорание за 3 минуты, а на его полную ликвидацию огня понадобилось более часа. Сгорели веранда и крыша нежилого дома. Площадь пожара составила 70 кв.м.

После осмотра места происшествия специалисты рассматривают поджог как основную причину воспламенения. Разбирательство продолжается, материальный ущерб устанавливается.

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