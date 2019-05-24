ЧП в рыбницком детском саду: 14 детей отравились «Белизной»

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Тревожный звонок в дежурную часть поступил из детского отделения городской больницы. Врачи сообщили, что за медицинской помощью с признаками отравления поступили сразу 14 малолетних детей. Все они были доставлены из одного дошкольного образовательного учреждения. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, было установлено, что перед прогулкой 14 из 17-ти детей пили воду. О том, что она непривычного вкуса, ребятишки сразу сказали воспитателю. Оказалось, что незадолго до этого няня налила для очистки в чайник колпачок хлорного раствора «Белизна». После чего, не проверив содержимое сосуда, разлила жидкость по чашкам. О произошедшем сообщили родителям.

С отравлением в детское отделение госпитализирована 5-летняя девочка из села Ержово. В реанимационном отделении находится 5-летний рыбничанин. Остальные дети после осмотра врачом отпущены на амбулаторное лечение.

В действиях 45-летней помощницы воспитателя, жительницы села Красненькое, усматриваются признаки состава преступления «Халатность». По данному факту территориальным УСК проводится доследственная проверка.