ЧП в Приднестровье: девочка упала в Днестр, сходя с трапа прогулочного теплохода

ЧП в Приднестровье: девочка упала в Днестр, сходя с трапа прогулочного теплохода

Благодаря усилиям неравнодушных граждан гибели ребёнка удалось избежать.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, несчастье произошло вечером, после того, как прогулочный теплоход «В. Грушка» закончил рейс. Сходя с трапа на причал, 15-летняя девочка упала в Днестр. Очевидцы события вытащили ее на берег.

Согласно медицинским данным, пострадавшая получила телесные повреждения в виде ушибов грудной клетки и плеча слева, а также переохлаждение. Причины произошедшего будут установлены в ходе разбирательства.

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