ЧП в Новых Аненах: водитель наехал на полицейского при попытке побега

ЧП в Новых Аненах: водитель наехал на полицейского при попытке побега

Водитель из Приднестровья наехал на сотрудника Инспектората полиции Бендер, который хотел проверить его документы.

Инцидент произошёл вчера, 21 марта, в селе Варница Новоаненского района. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марьяны Бециву, 47-летний мужчина находился за рулём автомобиля марки Volkswagen Caddy с приднестровскими номерами.

Патрульные, увидев автомобиль, приказали водителю остановиться. Они попросили предъявить документы. Однако водитель отказался подчиняться правоохранителям и нажал на педаль акселератора. Тем временем один из патрульных находился перед машиной, поэтому автомобиль его задел.

Пострадавший сотрудник полиции получил несколько лёгких травм и ему не понадобилась медицинская помощь. Водителю удалось скрыться на левом берегу Днестра, пишет deschide.md.

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