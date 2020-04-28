ЧП в Кишинёве: столб рухнул прямо на проезжую часть и придавил машину (ФОТО)

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Опора линии электропередач рухнула на проезжую часть и придавила как минимум один автомобиль. Инцидент произошёл сегодня на улице Петрикань.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на место происшествия прибыл экипаж полиции. Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за аварии в зоне образовалась пробка, передаёт publika.md.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети. По словам очевидцев, грузовик врезался в столб, в результате чего он рухнул на землю.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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