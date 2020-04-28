ЧП в Кишинёве: столб рухнул прямо на проезжую часть и придавил машину (ФОТО)

ЧП в Кишинёве: столб рухнул прямо на проезжую часть и придавил машину (ФОТО)

Опора линии электропередач рухнула на проезжую часть и придавила как минимум один автомобиль. Инцидент произошёл сегодня на улице Петрикань.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на место происшествия прибыл экипаж полиции. Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за аварии в зоне образовалась пробка, передаёт publika.md.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети. По словам очевидцев, грузовик врезался в столб, в результате чего он рухнул на землю.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md