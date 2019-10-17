Вся обувь – в крови: В районе Центрального рынка найден мертвым пенсионер (ФОТО)

Вся обувь – в крови: В районе Центрального рынка найден мертвым пенсионер (ФОТО)

68-летнего жителя Штефан-Водэ обнаружили мертвым возле Центрального рынка Кишинева. 

Инцидент произошел сегодня днем. Предположительно, мужчина скончался во время того, как ждал маршрутку, чтобы отправиться в Штефан-Водэ. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

Официальной версии случившегося пока нет, однако на фото, сделанных очевидцами, видно, что обувь умершего – вся в крови. Свидетели говорят, что мужчина подрался с кем-то возле центрального автовокзала, пишет jurnal.md.

“Аргументы и факты” следят за развитием событий.

 

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