ЧП в Кишиневе: молодой человек разбился после падения с высотки

ЧП в Кишиневе: молодой человек разбился после падения с высотки

Молодой человек скончался после того, как выбросился из окна одной из многоэтажек. Инцидент произошел накануне на Московском проспекте. 

По словам правоохранителей, парню было 26 лет. Он жил в этом доме и, предположительно, выбросился с 10 этажа.

– Родители жертвы рассказали, что он находился на учете врачей. Для выяснения всех обстоятельств инициировано расследование, но, по предварительной версии, он покончил с собой, – рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пишет deschide.md. 

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