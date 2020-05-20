ЧП в Дубоссарах: в доме пожилой женщины произошёл взрыв (ФОТО)

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Взрыв произошёл в одном из домов в селе Койково. 95-летняя женщина пыталась зажечь газовую установку, встроенную в печь. Раньше она этого никогда не делала, так как ей постоянно помогают родственники.

Пенсионерка пояснила, что ей стало холодно, она решила согреться. Произошёл взрыв, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Дымоход и печь практически полностью разрушены, кирпичом завалена жилая комната и помещение ванной, в доме выбиты стёкла. К счастью, пожилая хозяйка отделалась лишь ушибами и ссадинами. Сельский фельдшер оказал ей необходимую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

По факту случившегося проводится разбирательство. Установлено, что газом в доме давно не пользовались. Готовую еду пенсионерке приносят родственники, проживающие неподалёку.

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