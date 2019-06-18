ЧП в Дондюшанах: 3-летняя девочка упала со второго этажа

ЧП в Дондюшанах: 3-летняя девочка упала со второго этажа

Малышка находилась дома с родителями. Она играла со своей старшей сестрой на подоконнике, когда внезапно сорвалась и упала. Инцидент произошёл вчера, 17 июня.

Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу, передаёт unica.md. Сейчас она находится вне опасности. После того, как пациентке оказали медицинскую помощь, её перевезли в отделение неотложной помощи для детей в Бельцы для проведения дополнительных обследований и назначения медицинского лечения.

– Состояние ребёнка на данный момент оценивается как стабильное. Пульс, артериальное давление и частота дыхания стабильны. Ребёнок в сознании. Ей необходимо лечение, – сообщил вице-директор районной больницы Дондюшан Виталие Горин.

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