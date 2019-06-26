ЧП в Атаках: специальная комиссия займётся оценкой материального ущерба (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе вчерашнего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Атаках было принято решение создать специальную комиссию, которая займётся оценкой материального ущерба, нанесённого в результате обрушения части жилого дома.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на заседании присутствовало руководство ГИЧС, а также представители ряда служб, органов государственной власти и специалисты компании, которая по контракту предоставила технику для сноса аварийного здания. На встрече был представлен отчёт о предварительной экспертизе и техническом состоянии здания. Кроме этого, специалисты обсудили технические и юридические аспекты, которые касаются дальнейшего сноса дома.

Стоит отметить, что на месте происшествия на данный момент работают 32 спасателя и 3 единицы спецтехники ГИЧС. Согласно оперативной информации, всё имущество было эвакуировано, а вход в неразрушенный подъезд вновь запрещён.