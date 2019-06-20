ЧП в Атаках: полуразрушенный дом будет снесён

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Сегодня, 20 июня, было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Атаках, где накануне обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на заседании присутствовали представители ряда служб, а также представители местных органов власти. В рамках заседания было принято решение создать кризисную ячейку.

Комиссия ограничила доступ к аварийному зданию, чтобы не ставить под угрозу жизнь людей. Зону охраняют органы правопорядка, а на месте происшествия постоянно находится бригада скорой помощи. Кроме этого, на заседании было принято решение очистить зону вблизи конструкции, чтобы снести полуразрушенный дом.

По данным ГИЧС, на месте происшествия работают 12 единиц техники и 45 спасателей и пожарных.

Напомним, что вчера, 19 июня, в Атаках обрушился подъезд девятиэтажного дома. Сотрудники ГИЧС эвакуировали 46 человек, в том числе 11 детей. К счастью, пострадавших не было зарегистрировано. 45 жильцов дома отправились на ночлег к родственникам, а один человек был размещён властями города в местном лицее «Михай Эминеску».