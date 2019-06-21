ЧП в Атаках: как обстоит ситуация к этому часу

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, работы вокруг жилого дома, обрушившегося в городе Атаки, были приостановлены на ночь.

Сотрудники ГИЧС провели в течение вчерашнего дня работы по уборке территории, прилегающей к дому, а также эвакуировали металлические гаражи в зоне риска. Кроме этого, спасатели вернули владельцам квартир имущество, оставленное в полуразрушенном доме.

На месте происшествия продолжает работать кризисная ячейка. Сегодня, 21 июня, масштабные работы продолжатся, а во второй половине дня планируется провести заседание Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.