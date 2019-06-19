ЧП в Атаках: Что известно к этому часу

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Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД обнародовал информацию о чрезвычайном происшествии в Атаках, где сегодня вечером рухнула часть многоэтажного дома.

По информации ГИЧС, инцидент произошел на улице Приетенией, 153 в Атаках примерно в 21.20. Обрушилась целая стена подъезда жилого дома – с 9 этажа по 1.

По предварительным данным, жертв нет. Трагедию удалось предотвратить благодаря тому, что спасатели заблаговременно эвакуировали 46 жильцов дома, включая 11 детей.

На месте ЧП находится руководство ГИЧС, а также спасатели и пожарные, которым придется удостовериться в том, что людей под завалами нет. Место происшествия оцеплено. По факту случившегося созвана специальная комиссия, которая занимается расследованием инцидента.