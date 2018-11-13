ЧП на Телецентре: во время движения загорелся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня днём в столице произошёл очередной инцидент — в районе улицы Миорица загорелся автомобиль. На месте происшествия уже работают пожарные.

Две пожарные бригады смогли потушить огонь в 13:35. Водителю Peugeot удалось вовремя выбраться из машины. Согласно первичной информации, пламя уничтожило около 90% поверхности транспортного средства.

По данным ГИЧС, пострадавших нет. На участке, где произошло возгорание, образовалась большая пробка, пишет protv.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.