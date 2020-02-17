ЧП на рабочем месте: в Рыбнице мужчина упал с экскаватора

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Несчастный случай произошёл на одном из рыбницких ремонтно-строительных предприятий. В больницу был доставлен 60-летний машинист экскаватора.

Как выяснилось, мужчина проводил ремонт закреплённой за ним спецтехники. Взобравшись на экскаватор, работник не удержался и упал на асфальт. С переломом позвоночника его госпитализировали в травматологическое отделение, пишет mvdpmr.org.

У пострадавшего были внешние признаки алкогольного опьянения. Возможно, причиной происшествия стало несоблюдение правил техники безопасности. Причины ЧП предстоит выяснить правоохранителям.