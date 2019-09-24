ЧП на рабочем месте: в Бендерах на ногу строителю обрушилась часть стены

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22 сентября специалисты проводили демонтажные работы на первом этаже многоквартирного дома в Бендерах. Во время работ неожиданно обвалилась межкомнатная стена.

Как передаёт mvdpmr.org, часть стены прижала ногу 35-летнему строителю, не успевшему вовремя отреагировать. Товарищи вызвали службу спасения.

Спасатели извлекли рабочего с помощью двух гидравлических домкратов. Скорая доставила его в травматологическое отделение городской больницы с закрытым переломом средней трети малоберцовой кости.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.