ЧП на производстве: сотрудницу швейной фабрики в Чадыр-Лунге ударило током

В Чадыр-Лунге одна из работниц швейной фабрики получила удар током. Женщину доставили в больницу.

Во время работы одна из сотрудниц местной швейной фабрики по невыясненным причинам получила удар электрическим током, сообщает новостной портал gagauzinfo.md. Ночью после инцидента состояние пострадавшей ухудшилось, поэтому ей потребовалась госпитализация.

Карета скорой помощи доставила пострадавшую 49-летнюю жительницу села Баурчи в районную больницу Чадыр-Лунги. Обстоятельства ЧП на производстве выясняются.